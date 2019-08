"L'errore di Hockenheim è costato tanto a me e a tutto il team, devo imparare da quanto accaduto. Sono sempre obiettivo con me stesso, le condizioni erano molto complicate, aveva iniziato a piovere tanto e avevo le slick. Anche se fossi andato più piano ci sarebbero state buone probabilità di sbagliare" così Charles Leclerc ha spiegato l'incidente avvenuto in Germania in curva 16, che gli ha impedito di giocarsi la prima vittoria in Formula 1. Non fa piacere perdere un potenziale successo ma per il monegasco la prima vittoria non è un assillo: "Se mi guardo indietro ci sono stati alcuni GP in cui potevo vincere, ma per qualche ragione non ci siamo ancora riusciti. Sicuramente ora mi concentro su questo weekend per estrarne il massimo potenziale".