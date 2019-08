Sebastian Vettel arriva al Gran Premio d'Ungheria rafforzato dal secondo posto in Germania e pronto a confermare il buon risultato della scorsa gara. Nonostante l'Hungaroring non sia un tracciato che ben si sposa con le peculiarità della SF90, negli ultimi anni la Ferrari ha confermato una tradizione positiva sul circuito ungherese: " Arrivo a Budapest con la mente aperta. Sulla carta non siamo i favoriti per le caratteristiche della pista. Avevamo gli stessi pensieri su altri tracciati e poi in gara siamo andati piuttosto bene. Abbiamo pezzi nuovi che speriamo possano darci prestazioni migliori e una buona direzione per le prossime gare in campionato".