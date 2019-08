"Al momento non penso al fatto di poter vincere anche qui in Ungheria, credo sia più importante andare in pista e lavorare per trovare il giusto bilanciamento della macchina". E' un nuovo Max Verstappen, più maturo e consapevole quello che arriva in Ungheria dopo il successo al GP di Germania. Il pilota della Red Bull, però, spera di poter ridurre ancora il gap in classifica dalle Frecce d’Argento: "Proveremo a stare vicini. Se con 25 punti in più mi sentirei in corsa per il titolo? Di sicuro lo sarei con 60... A parte due gare, le Mercedes hanno sempre aumentato il vantaggio su di me in campionato. Restano il team dominante, dobbiamo lavorare tanto per stargli davanti. Bisogna sfruttare ogni weekend. Sono molto contento finora, il team è sempre sul pezzo e tutti sono bravi nelle strategie come nei pit stop. Sicuramente sono molto contento".