Giornata indimenticabile per il giovane pilota della Toro Rosso, secondo nel Gp del Brasile e al primo podio in carriera. Grande festa anche in Italia per l'impresa del francese, fidanzato con Caterina Masetti Zannini, bolognese, studentessa di Ingegneria aerospaziale: "Ti amo tantissimo, ti aspetto a casa per festeggiare" ha scritto su Instagram la ragazza di Gasly