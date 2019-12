Valladolid, la proposta di matrimonio di Lunin è in campo: arriva il "sì" di Anastasia

Poche presenze, ma il 2019 di Lunin si chiude con il "sì" più importante

Per Lunin il modo migliore di chiudere un 2019 che sul campo non gli ha riservato molte soddisfazioni. Il portiere classe 1999 di proprietà del Real Madrid, nella scorsa stagione al Leganes (5 presenze nella Liga) e oggi in prestito al club di cui è presidente l'ex attaccante dell'Inter e del Real Madrid Ronaldo, è infatti a caccia di riscatto dopo una prima parte di stagione vissuta quasi sempre da spettatore, con una sola presenza in Coppa del Re. Il portiere era stato anche tra i 10 candidati al Trofeo Kopa 2019, vinto dal difensore della Juventus Matthijs de Ligt. In attesa di vivere un 2020 da protagonista in campo, si gode i fiori d'arancio con la sua Anastasia, già una piccola star su Instagram