Dopo 16 anni insieme una piccola crisi coniugale sarebbe stata decisamente "fisiologica"... e in effetti Dries Mertens e la moglie Kat hanno vissuto qualche alto e basso l'anno scorso, per loro stessa ammissione. È da questa "premessa" che nasce lo scherzo del bomber belga del Napoli e signora, in vacanza a Ibiza dopo qualche giornata di relax nella loro villa napoletana (con tanto di balletto "social" in piscina). Così, nelle acque di Cala Bassa i due hanno inscenato un nuovo sketch - condiviso su Instagram - simulando un litigio: "Nuovo anno, nuova lite", il commento della Kerkhofs. Ma è tutto uno scherzo, stavolta...