"La vita è migliore con le persone che ami, godetevi tutti i momenti con amore e felicità". Così Cristiano Ronaldo ha presentato su Instagram il video della festa che ha dato qualche giorno fa insieme a Georgina Rodriguez per celebrare il loro amore. Un party super esclusivo, con una trentina di amici, tra cui Carlo Pinsoglio, terzo portiere della Juventus, insieme alla compagna. Prima la cena, poi balli e musica, con una "cascata" di petali di rose rosse per la modella argentina che ha scritto delle parole dolcissime per il suo fidanzato: "Non finirò mai di innamorarmi di te, Cristiano".