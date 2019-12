6/15 ©LaPresse

CR7 dal palco di Dubai ha commentato anche la straordinaria rete di testa alla Sampdoria dello scorso 18 dicembre: "È stato un gol fantastico. Da quando ho iniziato la mia carriera ho fatto più di settecento gol, dire quale sia il migliore è difficile. Come colpo di testa questo forse è stato il mio gol più bello perché ho saltato molto in alto. Dicono 256 cm. Ma io sono sicuro che sono andato ancora più in alto. I ragazzi che hanno fatto i calcoli non ci vedevano molto bene..."