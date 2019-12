Per la sesta volta in carriera, quarta consecutiva, Cristiano Ronaldo vince il premio come miglior giocatore dell'anno ai Globe Soccer Awards: "Ringrazio la mia famiglia, la mia fidanzata, mio figlio, i miei amici, il mio procuratore, i miei compagni di squadra della Juve e del Portogallo e tutte le persone presenti stasera. Vorrei anche ringraziare la comunità araba che è sempre generosa nei miei confronti. Ringrazio Dubai. È una località meravigliosa e ci vengo ogni anno. Per concludere grazie a chi ha votato per me. È un onore essere qui e spero di esserci anche l’anno prossimo. Felice anno nuovo a tutti”.