"Oggi 26 Febbraio, il giorno in cui sono nata, condivido con voi questo momento che per me è un raggio di luce di tre anni molto difficili... Non avere paura...". Firmato Gaia Lucariello, moglie di Simone Inzaghi, che ha annunciato su Instagram di aspettare un bebé dall'allenatore della Lazio con un video molto tenero