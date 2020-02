Lazio-Bologna, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE

All'Olimpico la Lazio ospita il Bologna, con la possibilità di volare momentamente in testa alla classifica. Inzaghi sceglie Correa come partner di Immobile in attacco. In difesa spazio a Patric e Luiz Felipe. Mihajlovic conferma il 4-2-3-1: Palacio unica punta, con Orsolini-Soriano-Barrow alle spalle. La partita è in diretta su Sky Sport Serie A e Sky Sport 251