Un mese fa, il 27 febbraio, è stato il giorno della "liberazione" per Magnini, assolto dal TAS di Losanna che riabilita in pieno il 38enne campione di nuoto. Annullata la squalifica di 4 anni per doping: manca una ragionevole convinzione, non si può condannare una persona sulla base di una ipotesi o su una presunta intenzione. Il Tribunale Nazionale Antidoping dovrà pagare 5000 franchi svizzeri come rimborso al nuotatore per le spese legali. La gioia di Filippo in diretta su SkySport: "Ho vinto, abbiamo vinto. Non auguro a nessuno di lottare per una ingiustizia: proprio perché tu sai di essere nel giusto, fai una fatica bestiale a dimostrarlo" (foto Instagram @filomagno82)