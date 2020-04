L'ex capitano della Roma ha fatto una sorpresa molto romantica alla moglie per il suo compleanno: un video su Instagram con una serie di foto insieme e in sottofondo "Il regalo più grande" di Tiziano Ferro. Totti e la bellissima Ilary Blasi sono sposati dal 2005 e hanno tre figli: Cristian, Chanel e Isabel

Un amore sbocciato con la dedica ("Sei unica") nel derby vinto 5-1 dalla Roma nel 2002 e reso ancora più speciale dalla nascita di tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. Oggi Ilary Blasi festeggia il compleanno e Francesco è più innamorato che mai: "Auguri amore mio...", scrive l'ex capitano giallorosso in un post su Instagram ma c'è di più. Ha "confezionato" tre storie ad hoc, un collage di foto insieme alla bellissima showgirl e in sottofondo "Il regalo più grande" di Tiziano Ferro", una dichiarazione d'amore in piena regola: degna di un campione del mondo.