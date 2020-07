A dieci giorni esatti dalla conquista della Liga arriva un'altra gioia, la più grande, per Sergio Ramos: la splendida moglie Pilar Rubio ha dato alla luce il loro quarto figlio, che hanno chiamato Máximo Adriano. Il capitano del Real Madrid - decisivo per il trionfo dei Blancos con alcuni gol pesantissimi - ha annunciato la bellissima notizia sui social. "Sono immensamente felice di presentarvi Máximo Adriano - scrive il difensore spagnolo sul suo account Instagram - è nato alle 18.56 e pesa 3.270 kg. La mamma e il bambino stanno benissimo. Pilar, sono sempre più orgoglioso di te, vita mia. Ti amo da impazzire!". Sergio e Pilar, insieme dal 2012, si sono sposati nel giugno del 2019. Tutti figli maschi per la coppia: Sergio jr., Marcos, Alejandro e l'ultimo arrivato Máximo Adriano.