Dopo la vittoria per 2-1 contro il Bayer Leverkusen e la qualificazione alla semifinale di Europa League la notizia più bella per l'attaccante argentino, che presto diventerà padre. A dare l'annuncio la fidanzata Agustina su Instagram, per la gioia del Toro: "Sono l'uomo più felice del mondo"

