A metà stagione esatta la vittoria di Enea Bastianini rompe il duopolio Bagnaia-Martin e riapre i discorsi per la lotta al campionato. Ducati si conferma la scuderia da battere mentre Ktm quella più in confusione del lotto. Intanto, dopo Silverstone, Marc Marquez saluta (quasi) ufficialmente le ambizioni per il nono titolo mondiale. Appuntamento tra due settimane, con il Gran Premio d'Austria