Bagnania è stato perfetto, non ci sono dubbi. Ma in Austria altri due piloti si sono messi in mostra. David Alonso in Moto3 continua a dominare, è uno step (anche due) più forte degli altri. E adesso i punti di vantaggio sono 81. In Moto2, invece, il nostro Celestino Vietti vince e convince (e convincono anche le nuove sospensioni della sua KTM). La classifica è corta, tentare la rimonta non è impossibile