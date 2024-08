Il serratissimo Mondiale di MotoGP riparte dal deserto di Aragon, un circuito particolarmente impegnativo sia per il tracciato molto vario che per il gran caldo e le temperature elevatissime che condizioneranno la gara. Ma quello che sarà certo è che in pista ci sarà grande battaglia tra i primi 4 della classifica, Bagnaia, Martin, Marquez e Bastianini: per un motivo diverso, infatti, ognuno di loro ha le caratteristiche per riuscire a vincere. Mauro Sanchini ci spiega perché