Tra Colombia e Spagna, Alonso può fare la storia e porta le moto nella Sudamerica tutta futbòl. Ha scelto due bandiere, sorride ed esulta in Moto3: e ora in tanti parlano di lui. La puntata di oggi di Talent Scout, rubrica a cura di Rosario Triolo per Sky Sport Insider, è dedicata a lui, non più un talento da scoprire ma un campione del mondo da esaltare