Quando in Australia si correva a Eastern Creek

Questo weekend il Motomondiale si sposta in Australia, nel bellissimo circuito di Phillip Island. Tra il 1991 e il 1996 la gara australiana si è corsa a Eastern Creek, un luogo per certi versi ancor più affascinante. Nel 1996 a vincere fu Loris Capirossi, che regalò la prima vittoria da team manager a Wayne Rainey. Il ricordo di Paolo Beltramo per Sky Sport Insider