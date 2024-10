L'episodio è dello scorso weekend: González indossa l'hachimaki prima della gara (poi vinta), lo sponsor cinese del team si infuria e ne chiede il licenziamento immediato. Gresini Racing sceglie di non allontanare il pilota (in scadenza a fine anno), ma di togliere per le ultime 4 gare il nome dello sponsor dalle carene delle moto. Poi, alla scadenza del contratto di Gonzalez, si vedrà...