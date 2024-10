Siamo allo sprint finale: Pecco contro Jorge, Jorge contro Pecco. L’aritmetica non condanna in teoria Bastianini e Marquez ma nei fatti se la giocano loro due anche quest’anno. Mancano ancora 4 gare alla fine: il trittico asiatico con i Gp di Australia, Thailandia e Malesia, uno dietro l’altro in settimane consecutive, per poi fermare tutto per qualche giorno e chiudere con Valencia a metà novembre.