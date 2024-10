Gli sviluppi costanti portati in MotoGP stanno sfuggendo di mano ai vari team, che per cercare la vittoria e ridurre i tempi sul giro stanno dando in mano ai piloti un mezzo sempre più difficile da guidare. In pochi anni gli sviluppi sono stati impressionanti, ma anche troppo: con un cambio del regolamento che non arriverà prima del 2027, le scuderie avranno ancora 2 anni per lavorare su queste moto, e gli incidenti (vedi Bezzecchi e Vinales) potrebbero anche aumentare