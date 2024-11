In pista, dopo una pole lottata a colpi di record strabilianti tra Bagnaia e Martin, ci si aspettava un duello, l’ennesimo, mozzafiato e inestricabile. Invece al terzo giro Pecco Bagnaia, che era alle spalle di Martin partito come un diavolo, è caduto scivolando con l’anteriore alla curva nove. Con questo errore, che coincide con l’ennesima vittoria dello spagnolo in una sprint il terzo mondiale consecutivo per Bagnaia diventa un miraggio. I punti di distacco sono diventati 29. Tanti, anche se ancora non impossibili da recuperare quando in palio ce ne sono ancora 62. Comunque quello di oggi è stato un errore probabilmente determinante. 4. Quest’anno troppi zeri: otto fin qui.