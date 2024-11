Il Mondiale del 2024 sembra ormai lontanissimo, troppi i 24 punti da recuperare a Jorge Martin. Rimane il rammarico per qualche errore di troppo in questa stagione, ma ha comunque scritto la storia della MotoGp negli ultimi 3 anni. Più del fantastico pilota, che è e sarà, Pecco ha dimostrato di essere anche una fantastica persona per la sua reazione dopo l'alluvione che ha colpito Valencia, anche a costo di rinunicare al campionato. Un'enorme umanità che va di pari passo con il suo talento