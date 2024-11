A soli 28 anni lo spagnolo sembrava fosse già stato dimenticato dopo un'adolescenza da ragazzino prodigio. In Malesia una seconda oppurtunità per rimettersi in pista in Moto2 dopo l'abbandono nel 2022: pole position, record della pista e secondo posto dietro Celestino Vietti, a dimostrazione che anche nel motomondiale l'esperienza paga