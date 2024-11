La notizia, bella, è che lo splendido duello tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin continua fino al GP della domenica, fino alla fine del campionato. Il che è fantastico, perché non sempre succede. Quest’anno visti i due piloti in lotta è la sola cosa giusta che potesse accadere. Per loro, prima che per chi assiste col cuore in gola. In quest’ultima sprint Bagnaia è partito bene dalla pole, ma ha dovuto replicare a un doppio sorpasso subito, straordinario quello di Bastianini partito ottavo. La gara se la sono comunque giocata dietro a Bagnaia che ha dominato la sprint che era ciò che doveva assolutamente fare per tenere accesa la luce del mondiale: i punti da recuperare per lui sono ora 19, ancora moltissimi, ma non definitivi. Un Bagnaia da 10 e lode perché non è così facile raggiungere un obiettivo obbligato e difficile come la vittoria e poi quando guida così rasenta la poesia. L’ha fatto anche “godendosi” sui megaschermi del tracciato il bellissimo secondo posto di Bastianini 10, che ha superato Martin proprio all’ultimo giro.