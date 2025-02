La MotoGP è pronta a (ri)partire e lo farà con il Gran Premio della Thailandia (prima novità della stagione). Ma la grande notizia è l'assenza per infortunio del campione del mondo in carica Jorge Martin, che dovrà saltare le prime tre gare. Fin da subito, invece, vedremo in pista il duello tra Pecco Bagnaia e Marc Marquez, entrambi alla guida della Ducati. Tutto questo e molto altro nelle presentazione della prima gara stagionale a cura di Mauro Sanchini per Sky Sport Insider