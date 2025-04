Alla soglia dei 40 anni il campione russo conquista uno dei record che si pensavano irraggiungibili: superare 'The Great One' come miglior marcatore ogni epoca nella storia della Nhl. E per farlo, per un caso del destino, ha impiegato lo stesso numero di partite. Campione discusso, ossessionato dal gol e totalmente all'opposto della 'vita da atleta', Ovechkin dopo 20 anni di carriera (ma ancora senza l'idea di smettere) è arrivato a poter guardare tutti dall'alto