Introduzione

Venerdì complicato per Bagnaia a Buriram, costretto a un tentativo in extremis per entrare nella top ten dei tempi delle pre-qualifiche. Tentativo poi fallito: Pecco si è trovato in traiettoria Morbidelli (team Pertamina VR46) che lo ha ostacolato costringendolo a rialzarsi. La direzione gara ha deciso di assegnare 3 posizioni di penalità in griglia a 'Morbido' per la gara di domenica: "Ci sta, perché è stato un episodio pericoloso e accetto la decisione. Mi dispiace per Pecco perché è stato più sfortunato di me". Bagnaia: "Mi sono arrabbiato per la situazione perché non c'era la bandiera gialla. Mi è stato tolto un tempo buono per accedere al Q2 a causa di un errore della race direction". Il GP della Thailandia è in diretta su Sky Sport: sabato alle 9 la Sprint Race, domenica allo stesso orario la gara lunga

GP THAILANDIA, I PILOTI QUALIFICATI AL Q2