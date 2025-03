Introduzione

Marc Marquez si presenta in Ducati ufficiale stravincendo il primo appuntamento stagionale, la Sprint Race di Buriram. Alle sue spalle il fratello Alex, seguito da Bagnaia, tutti con il massimo dei voti o quasi. Domenica la gara lunga alle 9 LIVE su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP e in streaming su NOW. Di seguito i voti a cura di Paolo Beltramo

