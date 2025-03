Aspettando il rientro del campione del mondo Martin e la piena sintonia di Bezzecchi con la nuova moto, la scuderia si gode le prodezze dell'eccellente rookie Ogura, che ha dimostrato come Aprilia abbia il passo per competere con la Ducati. Segnali positivi che testimoniano la bontà del nuovo percorso intrapreso, da confermare nel prossimo appuntamento stagionale in Argentina