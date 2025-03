Una Ducati a metà

Ducati domina tutto, ma il progetto rosso che doveva generare la sfida dell’anno funziona solo con un Marquez favoloso. Tra lui e Bagnaia regna l’armonia, la Ducati li ama e li supporta entrambi, ma l’Italiano pensa ad un passo indietro su alcuni particolari per tornare a guidare sicuro come nel 2024. Contro uno come Marquez la paura di cadere è un freno, mentre a Pecco serve fiducia Da Jerez il telaio che potrebbe cambiare tutto.