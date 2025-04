Il classe 2001, al primo podio stagionale in Qatar, è così attaccato alla sua terra da vivere lì nonostante gli impegni del motomondiale lo portino ad affrontare di continuo lunghissimi viaggi in aereo. Tra una serata al karaoke e una passeggiata sotto i fiori di ciliegio, educa i suoi follower alla cultura giapponese con un occhio su Ai Ogura, ex compagno di squadra e connazionale oggi in MotoGP