Bagnaia: "Marquez ha spinto la Ducati oltre, ma io sto arrivando…"

Il momento di Pecco Bagnaia, in pista e fuori, raccontato in esclusiva a Sky Sport: "L’ansia non fa parte di me e nel box Ducati mi sento amato come prima. Quest’anno a volte mi sono frenato perché il 2024 mi ha insegnato molto: andrò al limite solo quando sentirò il feeling giusto in entrata di curva. Marc ha alzato l’asticella nell’utilizzo di questa moto, soprattutto nelle curve a sinistra".