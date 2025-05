Senna Agius, il talento delle seconde possibilità

Il padre lo voleva sulle quattro ruote, ma il destino lo ha portato sulla moto, a inseguire un sogno in Europa che per un certo periodo è passato anche dalla Sic58 Squadra Corse. Quello di Jerez non è il primo podio in Moto2, arrivato invece all'Estoril, dove Ayrton Senna vinse la prima gara della carriera. E allora forse il destino in qualche modo c'entra...