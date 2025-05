La prima vittoria in carriera di Alex Marquez lo lancia anche al primo posto in classifica, davanti al fratello Marc e a Pecco Bagnaia, che in Spagna non ha approfittato della caduta del compagno di box anche grazie a un fantastico Quartararo. Proprio Yamaha, dopo l'infortunio di Jorge Martin, si candida a essere la prima delle 'altre', e cercherà di dare continuità ai suoi miglioramenti anche in Francia