Alex Marquez: "Senza Marc al box ho meno pressione. Titolo? Mi hanno invitato alla festa…"

Il fratello di Marc (ma non chiamatelo più così) guarda tutti dall'alto della classifica, comprese le due Ducati ufficiali. Merito dell'amore a prima vista scattato con la sua GP24, che lo ha portato a vincere la prima gara in carriera a Jerez, davanti al pubblico di casa. L'obiettivo reale è il terzo posto nel Mondiale, ma nello sport "tutto è possibile". L'intervista, in esclusiva, per Sky Sport Insider