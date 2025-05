Le prime spine della ros(s)a Ducati

Classifica piloti e classifica costruttori non sono ancora minimamente in discussione ma il Gp di Silverstone, dopo quelli di Jerez e Le Mans, ci ha detto che il dominio di Bagnaia e Marc Marquez non è più così netto. Sopratutto Pecco sta faticando con la Ducati 2025, in difficoltà a trovare le giuste sensazioni sulla ruota anteriore. La concorrenza, soprattutto Yamaha, prende nota. E ne approfitta per accorciare il divario tecnico