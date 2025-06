Introduzione

Giornata di test ufficiali per la MotoGP, che è scesa di nuovo in pista ad Aragon dopo il weekend di campionato. In casa Ducati ci si è concentrati sulla nuova carena, utilizzata da Bagnaia, Marc Marquez e Di Giannantonio. Novità aerodinamiche e nuovo scarico per l'Aprilia, con Bezzecchi che ha fatto miglioramenti anche sul time attack. Nuova carena per Ktm, con Vinales che è sceso sotto il record della pista (in 1:45.694). Yamaha ha lavorato sullo sviluppo del motore e sull'aerodinamica, nuovo forcellone in carbonio e lavoro sul setup per Honda. In pista con il team Trackhouse anche Manu Gonzalez, attuale leader del mondiale Moto2

TEST ARAGON, TUTTI I TEMPI