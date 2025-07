Valentín Perrone, il talento dei due mondi

Passaporto spagnolo ma cuore argentino, tanto da tifare il River Plate come il padre. Un predestinato talmente promettente da far cambiare il regolamento per l'età minima di accesso al Motomondiale. Ad Assen il primo podio della carriera, dopo sole 10 gare tra i professionisti e senza aver mai guidato una Moto3 prima: segnali di un futuro molto interessante