La MotoGP e (soprattutto) l'Aprilia si preparano a riabbracciare Jorge Martin, che a Brno farà di fatto il suo esordio stagionale. Il lavoro fantastico svolto da Marco Bezzecchi nelle ultime settimane ha confermato che la scuderia di Noale ha il potenziale per battagliare con la Ducati, ma sarà sufficiente per convincere il campione del mondo in carica a rimanere dopo le diatribe avute fin qui?