Oggi guida in giallo, ma tra i progetti per il futuro c'è anche quello di cambiare colore sul cupolino. Nonostante i problemi fisici che hanno caratterizzato l'inverno, 'Diggia' sta disputando una grande stagione, impreziosita dal podio di Austin e soprattutto da quello nella gara di casa del Mugello. Tra il tifo per la Roma e quello per il romano Cobolli, l'obiettivo è costruire altri grandi risultati. L'intervista, in esclusiva per Sky Sport