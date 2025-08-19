Bez e l'Aprilia sono il binomio 'anti' Marquez
Una gara dopo l'altra Marco Bezzecchi sta convincendo sempre di più in sella alla sua Aprilia, ora un'avversaria molto credibile per la Ducati. Grazie alle sue prestazioni la casa di Noale sta compiendo i passi giusti per una grande seconda parte di stagione, oltre ad avere un'influenza positiva sul campione del mondo Jorge Martin, finalmente convinto del progetto tecnico
