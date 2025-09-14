Introduzione

Primo match point per Marc Marquez, che in Giappone avrà la possibilità di vincere aritmeticamente il Mondiale 2025. Lo spagnolo non potrà vincerlo nella Sprint Race ma solamente nella gara lunga di Motegi. Per conquistare il 9° titolo avrà bisogno di guadagnare 3 punti su suo fratello Alex in tutto il weekend (tra Sprint e GP).

