MotoGP, Marc Marquez campione del mondo in Giappone a Motegi se... combinazionile combinazioni
Introduzione
Primo match point per Marc Marquez, che in Giappone avrà la possibilità di vincere aritmeticamente il Mondiale 2025. Lo spagnolo non potrà vincerlo nella Sprint Race ma solamente nella gara lunga di Motegi. Per conquistare il 9° titolo avrà bisogno di guadagnare 3 punti su suo fratello Alex in tutto il weekend (tra Sprint e GP).
Quello che devi sapere
Marc Marquez, primo match point per il titolo in Giappone
- Marc Marquez avrà il primo match point per vincere il Mondiale nel prossimo weekend di MotoGP in Giappone (dal 26 al 28 settembre). Lo spagnolo aveva già ottenuto la possibilità di vincere aritmeticamente il titolo a Motegi grazie al 2° posto di Alex Marquez nella Sprint Race (nella quale il #93 è caduto). Con i risultati maturati nella gara lunga, vittoria per il leader del campionato e 3° posto di suo fratello, c'è più certezza anche riguardo al possibile giorno della festa.
Marc non può vincere il titolo aritmeticamente nella Sprint di Motegi
- Marc Marquez in qualsiasi caso non potrà vincere il titolo nella Sprint Race. Anche nella migliore delle ipotesi, con una vittoria di Marc e 0 punti per Alex, il leader del mondiale andrebbe a +194. I punti ancora a disposizione, però, sarebbero 210 (5 Sprint+6GP).
Cosa serve a Marc per vincere il titolo in Giappone?
- Per vincere aritmeticamente il titolo nel prossimo appuntamento stagionale in Giappone, Marc Marquez deve conquistare nell'intero weekend 3 punti in più rispetto ad Alex.
- I due piloti sono separati attualmente da 182 punti e al termine del GP Giappone ne resteranno in palio solamente 185 (37 punti per 5 weekend: Indonesia, Australia, Malesia, Portogallo, Valencia).
Perché bastano solamente 3 punti in più?
- Se Marc dovesse conquistare 3 punti in più di Alex (tra Sprint e gara) al termine del GP Giappone, il distacco sarebbe esattamente di 185 punti. E anche qualora i due fratelli dovessero arrivare a pari punti al termine del campionato, sarebbe Marc a trionfare grazie al maggior numero di vittorie (11 a 2 dopo Misano).
Con una doppietta in Giappone non servono calcoli
- Qualora Marc Marquez dovesse ottenere una doppietta in Giappone ovviamente non servirebbe fare calcoli e vedere il risultato di suo fratello Alex. E in stagione ne ha già firmate 10 su 16 gare corse finora...
Già 3 Mondiali vinti a Motegi per Marc Marquez
- Marc Marquez, tra l'altro, ha già vinto 3 mondiali a Motegi, tutti in MotoGP: nel 2014 (12 ottobre), nel 2016 (16 ottobre) e nel 2018 (21 ottobre).
I precedenti di Marc Marquez in Giappone
- 2008 (Ktm, 125): RIT
- 2009 (Ktm, 125): 5°
- 2010 (Derbi, 125): 1°
- 2011 (Suter, Moto2): 2°
- 2012 (Suter, Moto2): 1°
- 2013 (Honda, MotoGP): 2°
- 2014 (Honda, MotoGP): 2°
- 2015 (Honda, MotoGP): 4°
- 2016 (Honda, MotoGP): 1°
- 2017 (Honda, MotoGP): 2°
- 2018 (Honda, MotoGP): 1°
- 2019 (Honda, MotoGP): 1°
- 2022 (Honda, MotoGP): 4°
- 2023 (Honda, MotoGP): 3° (7° nella Sprint)
- 2024 (Ducati, MotoGP): 3° (3° nella Sprint)
GP Giappone LIVE su Sky Sport e in streaming su NOW: gli orari
VENERDÌ 26 SETTEMBRE
- 03:45 - Prove Libere 1
- 08:00 - Pre-qualifiche
SABATO 27 SETTEMBRE
- 03:10 - Prove Libere 2
- 03:50 - Qualifiche
- 08:00 - Sprint Race
DOMENICA 28 SETTEMBRE
- 02:40 - Warm Up
- 07:00 - Gara lunga
