Il 29 settembre Dani Pedrosa compie 40 anni. Basso, leggerino ma con un talento incredibile che lo ha portato (quasi) sul tetto del mondo. Tra sogni infranti e realizzati, tra rammarico e un futuro ancora da scrivere: Lucio Rizzica spiega cosa lo spagnolo abbia rappresentato e rappresenti ancora per il mondo dei motori