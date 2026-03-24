il commento
Quanto ci era mancato il talento di Jorge Martín
Dopo un 2025 da incubo per via degli infortuni, in Brasile abbiamo rivisto il piglio del campione del mondo ammirato con la Ducati. Grazie a una moto sempre più competitiva e una condizione fisica sempre più convincente Aprilia, ora, può contare su due piloti di altissimo livello
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