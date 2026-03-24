Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
il commento

Quanto ci era mancato il talento di Jorge Martín

Mauro Sanchini

©Getty

Dopo un 2025 da incubo per via degli infortuni, in Brasile abbiamo rivisto il piglio del campione del mondo ammirato con la Ducati. Grazie a una moto sempre più competitiva e una condizione fisica sempre più convincente Aprilia, ora, può contare su due piloti di altissimo livello

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ