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l'intervista

Rivola e il fattore umano Aprilia: "Gli uomini giusti al posto giusto"

Sandro Donato Grosso

©Getty

Dopo tre settimane di sosta la MotoGP riparte da Jerez. Tutti a caccia di Aprilia, dominante in questa prima parte di stagione. Rivola, arrivato a Noale nel 2019, ha praticamente ricostruito la scuderia, fino a portarla a diventare la superpotenza che è oggi. Ma il lavoro non è ancora finito. L'intervista 'Vado al Massimo' è disponibile anche On Demand per tutti gli abbonati

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