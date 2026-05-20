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Diggia e Ducati, la doppia 'D' vincente di Catalogna

Mauro Sanchini

A Barcellona Di Giannantonio è stato fortunato a uscire (quasi) illeso dallo spaventoso incidente di Marquez ma ancor più forte nell'andare a prendersi la vittoria del Gran Premio. Senza Marc e Alex, entrambi ai box, Fabio si è confermato il pilota più in forma di una Ducati che cerca di ridurre il gap su Aprilia

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