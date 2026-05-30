Davide Brivio racconta a Sky Sport Insider la sua carriera tra Yamaha, Suzuki, Formula 1 e MotoGP: vittorie, sfide e nuovi inizi. Dal mondiale con Mir al passaggio in Trackhouse, fino al futuro in Honda HRC, parla di metodo, cultura giapponese e della voglia costante di ricominciare senza vivere di ricordi