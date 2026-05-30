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l'intervista

Davide Brivio: "In MotoGP mi diverto e continuerò a farlo. La F1 mi ha insegnato molto"

Sandro Donato Grosso

Davide Brivio racconta a Sky Sport Insider la sua carriera tra Yamaha, Suzuki, Formula 1 e MotoGP: vittorie, sfide e nuovi inizi. Dal mondiale con Mir al passaggio in Trackhouse, fino al futuro in Honda HRC, parla di metodo, cultura giapponese e della voglia costante di ricominciare senza vivere di ricordi

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